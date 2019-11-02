Минздрав назвал суточную норму потребления соли

2 ноября 201915:45

Суточная норма соли на уровне пяти граммов утверждена в приказе Минздрава РФ о внесении изменений в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Документ подписан главой ведомства Вероникой Скворцовой, сообщил в личном Телеграм-канале ее заместитель Олег Салагай.

Россия привела, таким образом, норму потребления соли в день в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметил Сагалай

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 г соли в сутки. Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы», — сообщил чиновник.

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Он напомнил, что речь идет не только о веществе, которым россияне досаливают пищу, но и и всей соли, поступающей в организм в составе продуктов и напитков.

Сагалай напомнил о риске повышения артериального давления, а затем - возникновения инфаркта или инсульта в связи с чрезмерным увлечением солью.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова эфире НСН дала рекомендации по снижению потребления натрия.

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ФОТО: flickr/peppered jane
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