Минздрав назвал суточную норму потребления соли
Суточная норма соли на уровне пяти граммов утверждена в приказе Минздрава РФ о внесении изменений в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Документ подписан главой ведомства Вероникой Скворцовой, сообщил в личном Телеграм-канале ее заместитель Олег Салагай.
Россия привела, таким образом, норму потребления соли в день в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметил Сагалай
«Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 5 г соли в сутки. Несмотря на это, мы нередко употребляем в полтора-два раза больше этой нормы», — сообщил чиновник.
Он напомнил, что речь идет не только о веществе, которым россияне досаливают пищу, но и и всей соли, поступающей в организм в составе продуктов и напитков.
Сагалай напомнил о риске повышения артериального давления, а затем - возникновения инфаркта или инсульта в связи с чрезмерным увлечением солью.
Ранее врач-диетолог Лидия Ионова эфире НСН дала рекомендации по снижению потребления натрия.
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