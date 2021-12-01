Ритуальщик объяснил причину роста цен на похороны
Цены на похоронные услуги растут вслед за стоимостью всех товаров и услуг в России и на мировом рынке, считает Антон Авдеев.
Цены на организацию похорон будут продолжать расти из-за нехватки государственного финансирования, заявил член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Цены будут расти, и у этого есть несколько причин. Есть внешние причины, и есть, условно говоря, внутренние, но они тоже связаны с внешними. Внешние – это то, что во всем мире происходит резкая инфляция. А раз цен выросли на нью-йоркской сырьевой бирже, то они и на московской выросли. Значит, все производители, в том числе производители древесины, тоже подняли цены. В три раза выросли [цены на] доски за 2020 год! А это основное, из чего делаются гробы», - отметил Авдеев.
По данным члена комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела, похоронные бюро пытаются компенсировать издержки за счет населения.
«Второе – это то, что у народа не скапливаются сбережения, всё большему числу людей приходится идти по гарантированному перечню. И те муниципальные предприятия, которые должны этот перечень оказывать, вот эти свои издержки, которые из бюджета недофинансируются, вынуждены по остальному народонаселению размывать. Если один из 10 человек не заплатил, то они по 10% между остальными размоют, а если два из 10, то они уже по 20% размывают. Я думаю, на рубеже где-то 60-70% обвалится даже Москва. Сейчас мы на пределе, особенно в некоторых регионах. Либо ты людей отпускаешь на самообслуживание, либо ты финансируешь, другого варианта нет», - подчеркнул Авдеев.
Ранее Антон Авдеев предложил сделать общедоступной и цифровой информацию о захоронениях.
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