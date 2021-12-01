Ритуальщик объяснил причину роста цен на похороны

В Кремле заверили в готовности к борьбе с новыми штаммами коронавируса Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря Член банды «молоточников» Лыткин покончил с собой в колонии СМИ: послы ЕС одобрили пятый пакет санкций против Белоруссии Игрок НХЛ дисквалифицирован на пять матчей за укус соперника