«Чьи могилы рядом?» Названа цель оцифровки мест на кладбище

Информация о захоронениях должна быть общедоступной для оперативного решения проблем с заброшенными могилами и нехваткой мест на кладбищах, рассказал член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Мы не знаем, чьи могилы у нас рядом! Мы готовы сообщить, что там, например, дерево упало, но мы не знаем, кому. У администрации и так дел выше крыши. Нужно привязывать к госуслугам, благо, там аккаунты верифицированы. Это серьезный проект, его нужно завязывать с органами ЗАГСа, чтобы при любой смерти близкого человека не нужно было судорожно собирать документы по дому. Это как раз реализация поручения президента о цифровизации экономики. Решить проблему с оцифровкой можно только созданием базы данной при помощи населения. Чтобы вы сами, начав со своих могил, создавали такую "социальную сеть"», - напомнил Авдеев.

Специалист пояснил, что в стране немало брошенных могил, и родственников этих людей найти в современных условиях невозможно.

«У нас куча брошенных мест захоронений, там лежат люди, которые построили эту страну, но нет близких. А в эти могилы можно с уважением, без всяких выкапываний хоронить тех, чьи близкие готовы взять на себя ответственность. Опять же, для этого нужно публичное поле, чтобы вывесить эти фамилии и не надувать щеки, что якобы персональные данные нарушаются. У умерших нет персональных данных, это у живых они есть! Первый, кто придумает цифровую площадку, хорошо интегрированную с государственными структурами, он получит работу себе на 10 лет вперед по курированию этого всего», - заключил Авдеев.

Ранее Антон Авдеев рассказал, что дефицит мест на кладбище связан не с пандемией, а с неверным планированием в этой сфере.

