Дефицит мест на кладбище призвали не связывать с пандемией
Властям необходимо заняться долгосрочным планированием в похоронной сфере, считает Антон Авдеев.
Дефицит мест на кладбище связан не с пандемией, а с неверным планированием в этой сфере, заявил член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте РФ Антон Авдеев Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«У нас нет дефицита мест на кладбище. У нас есть неправильное его администрирование. Оно заключается в том, что для того, чтобы планировать похоронную деятельность, нужно составлять некий план с прогнозом лет на 50. Мы же понимаем, что никуда это не денется, люди как умирали, так и будут умирать. А горизонт планирования у руководителей – лет пять. Всё, что они делают – это затыкают дыры, которые возникают на местном уровне во время их правления. Вдруг проблема появилась, давай прирезать срочно новый кусок, в результате увеличиваем территорию на гектары, увеличиваем расходы. Еще и ресурсы тратим на строительство кладбищ, это же асфальт, это стены, отопление – мы из живого мира забираем ресурсы на расширение. На местном уровне этот вопрос точно не решить!» - заявил Авдеев.
Ранее глава похоронной службы ГБУ «Ритуал» Артем Екимов заявил, что средняя стоимость похорон в Москве составляет около 135 тысяч рублей.
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