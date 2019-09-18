ФСБ: Террористов в России было бы меньше, если бы не западные спецслужбы

В Дагестане при извлечении из тайника взрывного устройства задержан молодой человек 2000 года рождения, уличенных в связях с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ). Также сегодня стало известно об уничтожении в Кабардино-Балкарии двоих боевиков, планировавших теракты. Всего в текущем году спецслужбами были выявлены ячейки ИГ в 17 регионах страны.



Тем не менее подоплковник, бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в эфире НСН заявил, что сейчас террористическая активность в России гораздо ниже, чем раньше.

«Мне кажется, это больше рутина. Идет обычная планомерная работа – не так, как было в 2000-х. Вот там всплеск действительно был. Пока у нас существует напряженность, особенно на религиозной почве, социально-экономические проблемы – столько и будет это продолжаться. С другой стороны, меньше бы этих всплесков было, если бы еще никто не подталкивал. А тут идет все вместе. Людей подталкивают, если идет работа зарубежных спецслужб. Ну и внутренние условия. Но я не вижу сейчас какой-то серьезной направленности чужих спецслужб. Здесь больше то, что боевикам, видимо, надоедает воевать за рубежом – возможно, возвращаются сюда», - сказал он.