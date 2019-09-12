Путин выпил водки. 20 лет спустя

Владимир Путин побывал в четверг в дагестанском селении Ботлих, где встретился с участниками народного ополчения времен боевых действий августа-сентября 1999 года. 20 лет назад, в конце лета боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба напали на территорию Дагестана. С территории Чечни они вторглись в Цумандинский и Ботлихский районы, а затем и в Новолакский. Занимавший тогда должность премьер-министра Путин посетил Ботлих в августе 1999. Тогда на встрече в военной палатке он предложил отложить тост за погибших до окончательной победы над террористическим подпольем:

«Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды! Потому что, если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, получается, погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них, обязательно, но пить будем потом».

К 15 сентября боевики были вытеснены из Дагестана. В 2002 году спецслужбы ликвидировали Хаттаба, в 2006-м ФСБ сообщила об уничтожении Басаева в ходе спецоперации в Ингушетии.

На «Прямой линии» в июне этого года жители Ботлиха напомнили Путину о той встрече и пригласили приехать снова. Один из них также попросил законодательно приравнять ополченцев, воевавших против боевиков, к участникам боевых действий. В начале августа Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для дагестанских ополченцев. Этот статус дает право на некоторые льготы. Один из участников нынешней встречи с Владимиром Путиным заявил, что в Дагестане гордятся таким президентом. «При таких гражданах слюнтай не может возглавлять государство», - ответил Путин, добавив, что «силы и мужество главе государства дают люди».

Тем же днем, покидая республику, президент России встретился в аэропорту Махачкалы с дагестанским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. Путин поздравил его с победой над американцем Дастином Порье в бою, который состоялся недавно в Абу-Даби. Победой в третьем раунде россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Теперь на счету 30-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках. В предыдущий раз 6 октября 2018 года он одержал победу в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. Тогда он тоже лично принимал поздравления от Владимира Путина, который, как известно, давний поклонник единоборств. А они слюнтяев тоже не терпят.

