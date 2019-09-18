В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика
В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика в ходе контртеррористической операции в городе Чегем. Об этом стало известно РЕН ТВ. Ранее стало известно, чти там сегодня с раннего утра был введен режим КТО – контртеррористической операции.
По информации оперативного штаба, сотрудники правоохранительных органов вышли на подпольную религиозно-экстремистскую группировку, уточняет «Свободная пресса». Участники ячейки и их пособники укрывались в частном доме на окраине Чегема. Экстремисты планировали серию терактов.
Как отмечает Газета.ру, на месте проведения операции обнаружено самодельное взрывное устройство, там работают взрывотехники.
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