В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика в ходе контртеррористической операции в городе Чегем. Об этом стало известно РЕН ТВ. Ранее стало известно, чти там сегодня с раннего утра был введен режим КТО – контртеррористической операции.

По информации оперативного штаба, сотрудники правоохранительных органов вышли на подпольную религиозно-экстремистскую группировку, уточняет «Свободная пресса». Участники ячейки и их пособники укрывались в частном доме на окраине Чегема. Экстремисты планировали серию терактов.

Как отмечает Газета.ру, на месте проведения операции обнаружено самодельное взрывное устройство, там работают взрывотехники.