Названы причины незанятости россиян

Федеральная служба государственной статистики рассказала об основных причинах незанятости населения в стране, пишет RT. Уточняется, что исследование проводилось среди безработных, у которых есть опыт работы. Они составили порядка 76% от общего числа незанятых.

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Как сообщают Известия, в течение первого квартала этого года около 16% россиян остались без работы из-за сокращения сотрудников, ликвидации предприятия или собственного дела. Еще 6% сообщили, что завершили работать из-за окончания договора.

Кроме того, более четверти опрошенных поделились, что уволились по собственному желанию. Еще столько же респондентов сослались на другие причины окончания трудовой деятельности.

Ранее в Научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с НСН заявил, что подобным состояниям подвержены только те люди, которые не нашли своего призвания.

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