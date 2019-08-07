Названы причины незанятости россиян

Как сообщают Известия, в течение первого квартала этого года около 16% россиян остались без работы из-за сокращения сотрудников, ликвидации предприятия или собственного дела. Еще 6% сообщили, что завершили работать из-за окончания договора.

Кроме того, более четверти опрошенных поделились, что уволились по собственному желанию. Еще столько же респондентов сослались на другие причины окончания трудовой деятельности.

Ранее в Научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с НСН заявил, что подобным состояниям подвержены только те люди, которые не нашли своего призвания.

