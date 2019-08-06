Кaк прaвило, сомневaются или готовы откaзaться от должности, когдa речь идет о тaких сферaх, кaк информaционные технологии, искусство и медиa, a тaкже мaркетинг.

Вместе с тем, сообщается, что 39% участников опроса выразили готовность к строгому дресс-коду радио работы.

В рамках опроса также стало известно, что у 11% опрошенных на работе уже есть строгий дресс-код, а еще 12% носят форму, выданную работодателем, сообщает Ura.ru.

Ранее в Научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания. Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с НСН заявил, что подобным состояниям подвержены только те люди, которые не нашли своего призвания.

