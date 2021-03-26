Названы отличия обычной усталости от «постковидного хвоста»

Психиатр, психотерапевт, врач-нарколог Василий Шуров дал рекомендации,как отличить усталость от депрессии, вызванной «постковидным хвостом». Специалист отметил, что усталость – естественная физиологическая реакция организма, например, на усиленную умственную работу. Но если отдых не помогает и к усталости присоединяется плохое настроение, нежелание что-либо делать, и в таком состоянии человек прибывает длительное время – более двух недель, ему необходимо обратиться к специалисту.

Как считает Шуров, это может быть «отголоском» коронавируса.

«Человек не может сконцентрироваться, очень быстро устаёт на работе, у него пропадает вкус еды. Развивается астения, человек не получает удовольствие от чего-либо (ангедония). Если такое состояние запустить, оно выльется в социофобию, запредельную тревогу, панические атаки Депрессией, вызванной коронавирусом, больше страдают пациенты, находившиеся в тяжёлом состоянии и в состоянии средней тяжести», – пояснил врач.