Названы отличия обычной усталости от «постковидного хвоста»
Психиатр, психотерапевт, врач-нарколог Василий Шуров дал рекомендации,как отличить усталость от депрессии, вызванной «постковидным хвостом». Специалист отметил, что усталость – естественная физиологическая реакция организма, например, на усиленную умственную работу. Но если отдых не помогает и к усталости присоединяется плохое настроение, нежелание что-либо делать, и в таком состоянии человек прибывает длительное время – более двух недель, ему необходимо обратиться к специалисту.
Как считает Шуров, это может быть «отголоском» коронавируса.
«Человек не может сконцентрироваться, очень быстро устаёт на работе, у него пропадает вкус еды. Развивается астения, человек не получает удовольствие от чего-либо (ангедония). Если такое состояние запустить, оно выльется в социофобию, запредельную тревогу, панические атаки Депрессией, вызванной коронавирусом, больше страдают пациенты, находившиеся в тяжёлом состоянии и в состоянии средней тяжести», – пояснил врач.
Это объясняется тем, что человек испытывает нехватку кислорода, особенно это негативно сказывается на работе мозга.
В этом случае назначается медикаментозное лечение, возможна также госпитализация. Таким людям прописывают витамины, физические нагрузки, отдых, пишет «Радио 1».
Ранее в эфире НСН директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, как отличить COVID-19 от гриппа.
«При коронавирусе характерно наличие одышки в покое, заложенности в груди, повышение температуры до 37,5 и выше, небольшая боль в горле, сухой кашель. В более тяжелых случаях могут быть симптомы интоксикации, падение давления. Дополнительными может быть конъюнктивит, то есть красные глаза, а также исчезновение обоняние и вкуса», - сказал он.
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