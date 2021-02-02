Названы особенности старения жителей ЕС и России

Темп психологического и биологического старения жителей ЕС замедляется в среднем возрасте, но сближается с темпом старения россиян после 65 лет. К такому выводу пришли исследователи Московского государственного педагогического университета. Результаты опубликованы в журнале Investigation of Health.

В исследовании приняли участие работники академической сферы из России. Одна часть из них живет на территории РФ, другая – переселилась из России в страны Евросоюза.