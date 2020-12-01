Врач дала советы при переливании антиковидной плазмы
При переливании плазмы пациентам с COVID-19 обязательно нужно учитывать их группу крови во избежаний нежелательных иммуных реакций. Об этом рассказала заведующая отделением переливания крови городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Оксана Крутилина.
Переливание донорской плазмы крови людей, ранее переболевших COVID-19, дополняет лечение пациентов со средним и тяжелым течение болезни после заражентя коронавирусом. Такой метод лечения увеличивает в крови концентрацию защитных антител и помогает иммунитету побороть вирус.
Врач добавила, что перед сдачей плазмы доноров тестируют на количество антител к коронавирусу и проводят клинические и биохимические анализы крови. Она отметила, что благодаря переливанию плазмы почти вдвое больше людей не нуждаются в использовании аппарата искусственной вентиляции легких, а смертность сокращается на 19%.
Доноры, переболевшие COVID-19, могут зарегистрироваться на сдачу крови по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 9:00 до 19:00
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