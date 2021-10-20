Названы основные причины увольнений в России

Чаще всего в России увольняют с работы за то, что человек совершил аморальный поступок или находится в плохих отношениях с коллегами. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные исследования, проведенного сервисами Работа.ру и СберСтрахования.

Так, совершение аморального проступка в качестве основной причины увольнения назвали 45% работодателей, напряженные отношения с коллегами — 36%. При этом, 32% опрошенных представителей компаний указали на то, что увольняли сотрудников, которые часто опаздывают, болеют или отпрашиваются.

Кроме того, в качестве возможной причины увольнения были названы отказ брать сверхурочные, личная неприязнь или то, что человек не справляется со своими обязанностями, пишет Газета.ру.

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А ранее россияне рассказали об отношении к списку запрещённых для женщин профессий. В ходе опроса, проведённого сервисом по поиску работы и сотрудников «VK Работа», больше трети (37%) респондентов заявили, что женщины должны решать сами, где им работать. Такой точки зрения, в основном, придерживается молодое поколение в возрасте от 18 до 26 лет. При этом, более взрослые люди –27-35 лет – уверены, что список запрещённых профессий следует сохранить, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпросУвольнениеРабота
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