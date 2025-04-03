Первые ГОСТы для беспилотных автомобилей примут в России до конца текущего года

До конца 2025 года в России примут первые ГОСТы для беспилотных автомобилей. Об этом заявил глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью «Газете.Ru».

По словам Шалаева, сейчас разрабатывают несколько стандартов, относящихся к колесным транспортным средствам с высокой степенью автоматизации управления категории «А». Эти автомобили оборудованы автоматизированными системами вождения.

Илон Маск заявил, что беспилотное такси Tesla запустят в июне

Стандарты коснутся автомобилей с системами автономного вождения, которые не дают возможности человеку вмешиваться в управление в любых ситуациях, а также погодных, дорожных и иных условиях.

При создании стандартов учитывается опыт стандартизации технологий искусственного интеллекта и иных видов беспилотного транспорта.

Ранее глава корпорации Tesla, американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания запустит беспилотные такси в июне 2025 года в Остине, штат Техас. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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