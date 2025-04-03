Первые ГОСТы для беспилотных автомобилей примут в России до конца текущего года

До конца 2025 года в России примут первые ГОСТы для беспилотных автомобилей. Об этом заявил глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью «Газете.Ru».

По словам Шалаева, сейчас разрабатывают несколько стандартов, относящихся к колесным транспортным средствам с высокой степенью автоматизации управления категории «А». Эти автомобили оборудованы автоматизированными системами вождения.