Первые ГОСТы для беспилотных автомобилей примут в России до конца текущего года
До конца 2025 года в России примут первые ГОСТы для беспилотных автомобилей. Об этом заявил глава Росстандарта Антон Шалаев в интервью «Газете.Ru».
По словам Шалаева, сейчас разрабатывают несколько стандартов, относящихся к колесным транспортным средствам с высокой степенью автоматизации управления категории «А». Эти автомобили оборудованы автоматизированными системами вождения.
Стандарты коснутся автомобилей с системами автономного вождения, которые не дают возможности человеку вмешиваться в управление в любых ситуациях, а также погодных, дорожных и иных условиях.
При создании стандартов учитывается опыт стандартизации технологий искусственного интеллекта и иных видов беспилотного транспорта.
Ранее глава корпорации Tesla, американский миллиардер Илон Маск заявил, что компания запустит беспилотные такси в июне 2025 года в Остине, штат Техас. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru