Названы обязательные условия для выхода на пенсию
Для выхода на пенсию россиянам нужно выполнить ряд условия — достичь пенсионного возраста, иметь минимальный стаж работы и нужное количество пенсионных баллов, сообщает «Прайм» со ссылкой на профессора кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлию Финогенову.
По ее словам, в текущем году возраста выхода на пенсию достигнут мужчины 1961 года рождения (им исполнится 63 года) и женщины 1966 года рождения (58 лет). Минимальный стаж работы с этого года - 15 лет. При этом нужно накопить 28,2 пенсионных балла.
Выйти на заслуженный отдых смогут те, кто досрочно накопил длительный трудовой стаж в 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, а также безработные по независящим от них причинам предпенсионеры, многодетные матери, люди с «северным» стажем и работники вредных производств.
Ранее стало известно, что размер социальной пенсии с 1 апреля 2024 года повысится на 7,5%. Эта выплата предоставляется нетрудоспособной категории граждан и назначается государством при определенных условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru