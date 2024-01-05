Названы обязательные условия для выхода на пенсию

По ее словам, в текущем году возраста выхода на пенсию достигнут мужчины 1961 года рождения (им исполнится 63 года) и женщины 1966 года рождения (58 лет). Минимальный стаж работы с этого года - 15 лет. При этом нужно накопить 28,2 пенсионных балла.

Выйти на заслуженный отдых смогут те, кто досрочно накопил длительный трудовой стаж в 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, а также безработные по независящим от них причинам предпенсионеры, многодетные матери, люди с «северным» стажем и работники вредных производств.

Ранее стало известно, что размер социальной пенсии с 1 апреля 2024 года повысится на 7,5%. Эта выплата предоставляется нетрудоспособной категории граждан и назначается государством при определенных условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

