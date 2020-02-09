Названы недооцененные туристами города России

Замок, смотровая площадка и старинные усадьбы могли бы привлечь туристов в Выборг. За него отдали голоса 17 процентов пользователей.

Также в числе недооцененных российских туристических центров - Великий Новгород (16 %), Смоленск (14%), Астрахань (10%), сообщает РИА Новости.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на брифинге в НСН рассказала, что тенденция к росту самостоятельных бронирований сохранится в 2020 году. Она заявила, что на некоторых, особенно европейских направлениях, самостоятельный поток составляет более 60%.

