Названы недооцененные туристами города России
Путешественники назвали российские регионы, не освоенные туристами, несмотря на большой потенциал. Опрос проведен турсервисом Aviasales среди 11 тысяч пользователей соцсетей.
Дагестанский Дербент оказался наиболее недооцененным туристами городом. За его посещение проголосовали 23 процента опрошенных. Отмечается, что старый район города входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Муром выбрали 20 процентов респондентов. Пользователи обратили внимание на большое число церквей, монастырей, старинных зданий в этом городе Владимирской области на берегу Оки.
Замок, смотровая площадка и старинные усадьбы могли бы привлечь туристов в Выборг. За него отдали голоса 17 процентов пользователей.
Также в числе недооцененных российских туристических центров - Великий Новгород (16 %), Смоленск (14%), Астрахань (10%), сообщает РИА Новости.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на брифинге в НСН рассказала, что тенденция к росту самостоятельных бронирований сохранится в 2020 году. Она заявила, что на некоторых, особенно европейских направлениях, самостоятельный поток составляет более 60%.
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