АТОР: более 60% бронирований туристы делают самостоятельно

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новая эпоха туристической отрасли: Что ждёт российский туризм в 2020 году?» В рамках своего выступления эксперт рассказывает о перспективах развития туристической индустрии, о запуске информационной системы «Электронная путёвка», а также делится прогнозом относительно цен и ассортимента предложений туров в 2020 году.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эфире НСН отметила тенденцию к увеличению доли самостоятельных бронирований.

«Мы на некоторых направлениях, особенно европейских, видим, что самостоятельный поток составляет более 60%. На внутреннем рынке доля самостоятельного туризма сокращается, но даже с учетом сокращения это 80% всего потока, который путешествует по России», - рассказала она.

Эксперт также упоминает об увеличении доли онлайн-продаж туроператоров. Одновременно с этим растет и роль онлайн-агентств. Такая динамика наблюдается в последние несколько лет, говорят в АТОР.

Ранее в эфире НСН Майя Ломидзе сообщила о переориентации части туристов из среднего ценового сегмента на массовый в связи с экономической ситуацией в России.

