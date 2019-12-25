АТОР: более 60% бронирований туристы делают самостоятельно
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России на брифинге в НСН рассказала, что тенденция к росту самостоятельных бронирований сохранится в 2020 году.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новая эпоха туристической отрасли: Что ждёт российский туризм в 2020 году?» В рамках своего выступления эксперт рассказывает о перспективах развития туристической индустрии, о запуске информационной системы «Электронная путёвка», а также делится прогнозом относительно цен и ассортимента предложений туров в 2020 году.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в эфире НСН отметила тенденцию к увеличению доли самостоятельных бронирований.
«Мы на некоторых направлениях, особенно европейских, видим, что самостоятельный поток составляет более 60%. На внутреннем рынке доля самостоятельного туризма сокращается, но даже с учетом сокращения это 80% всего потока, который путешествует по России», - рассказала она.
Эксперт также упоминает об увеличении доли онлайн-продаж туроператоров. Одновременно с этим растет и роль онлайн-агентств. Такая динамика наблюдается в последние несколько лет, говорят в АТОР.
Ранее в эфире НСН Майя Ломидзе сообщила о переориентации части туристов из среднего ценового сегмента на массовый в связи с экономической ситуацией в России.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Деньги не доходят! Врачи об оптимизации здравоохранения
- Суд просят арестовать трёх новых фигурантов дела о коррупции в ФТС
- Козак: выплата 2,9 млрд долларов Украине – капля в море
- Число пострадавших в аварии Ми-8 выросло до 15
- На Украине возбудили дело из-за поезда Петербург—Симферополь