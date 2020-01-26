Названы места в России, куда мечтают отправиться туристы

Места, которые бы хотели посетить путешественники в России в 2020 году, стали известны после опроса, проведенного турсервисом Aviasales, пишет РИА Новости.

В опросе участвовали 19 тысяч пользователей. Организаторы сопоставили статистику бронирования авиабилетов с турами заявленных маршрутов.

Выяснилось, что каждый пятый россиянин мечтает о фото с Алтая (21%) и озера Байкал (17%). Путешествие на Камчатку привлекает 14 % опрошенных. «Увидеть своими глазами северное сияние» в Мурманске хотели бы 12 % туристов. Взойти на самую высокую вершину Европы - Эльбрус - мечтают 11 % пользователей сервиса.