Названы места в России, куда мечтают отправиться туристы
Места, которые бы хотели посетить путешественники в России в 2020 году, стали известны после опроса, проведенного турсервисом Aviasales, пишет РИА Новости.
В опросе участвовали 19 тысяч пользователей. Организаторы сопоставили статистику бронирования авиабилетов с турами заявленных маршрутов.
Выяснилось, что каждый пятый россиянин мечтает о фото с Алтая (21%) и озера Байкал (17%). Путешествие на Камчатку привлекает 14 % опрошенных. «Увидеть своими глазами северное сияние» в Мурманске хотели бы 12 % туристов. Взойти на самую высокую вершину Европы - Эльбрус - мечтают 11 % пользователей сервиса.
Казань привлекает каждого десятого, а в тур на Чукотку хотели бы отправиться 8% путешественников, чтобы узнать, как живут коренные народы севера.
Южные края менее популярны. Так, поехать в Сочи намерены семь процентов туристов.
При этом, по данным экспертов, наибольшее число бронирования авиабилетов на сервисе в этом году приходится на Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Симферополь, Сочи и Минеральные Воды.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на брифинге в НСН рассказала, что тенденция к росту самостоятельных бронирований сохранится в 2020 году. Она заявила, что на некоторых, особенно европейских направлениях, самостоятельный поток составляет более 60%.
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