Названы наиболее популярные у российских туристов заграничные товары
Россияне предпочитают покупать в заграничных супермаркетах, чтобы привезти домой, сладости, чай и фрукты, выяснил сервис Aviasales, который провел соответствующий опрос 115 тысяч пользователей.
Именно фрукты заняли лидерскую позицию – 15% путешественников везут экзотические плоды из Турции, Таиланда, Израиля, Мексики, Индии.
На второй позиции – шоколад ( 12% респондентов). Его везут в качестве презента из Швейцарии и Бельгии, других европейских стран.
Тройку лидеров замыкают сыр, вино и чай. Такие продукты приобретают за границей 11% российских туристов. Чай преимущественно покупают в Индии, сыр и вино – в Европе.
Также в числе продуктовых сувениров россияне везут из-за границы оливковое масло (7% опрошенных). Реже всего приобретают колбасы, выпечку, кофе – 5% отечественных туристов.
Ранее президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаров пояснил в эфире НСН , с чем связано развитие bleisure-путешествий.
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