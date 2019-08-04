Названы наиболее популярные у российских туристов заграничные товары

Россияне предпочитают покупать в заграничных супермаркетах, чтобы привезти домой, сладости, чай и фрукты, выяснил сервис Aviasales, который провел соответствующий опрос 115 тысяч пользователей.

Именно фрукты заняли лидерскую позицию – 15% путешественников везут экзотические плоды из Турции, Таиланда, Израиля, Мексики, Индии.

На второй позиции – шоколад ( 12% респондентов). Его везут в качестве презента из Швейцарии и Бельгии, других европейских стран.

Тройку лидеров замыкают сыр, вино и чай. Такие продукты приобретают за границей 11% российских туристов. Чай преимущественно покупают в Индии, сыр и вино – в Европе.