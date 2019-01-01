Названы мотивы кассира Хайруллиной, сбежавшей с 20 миллионами рублей

В Казани спустя месяц после своего громкого побега задержана кассирша банка Луиза Хайруллина. В конце мая она украла у своего работодателя в Башкирии 20 миллионов рублей и сбежала вместе с мужем и двумя детьми. История вызвала большой общественный резонанс, а сама женщина неожиданно получила в соцсетях широкую поддержку: там даже запустили хештег #runluizarun (беги, Луиза, беги).

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал, чем могла руководствоваться Хайруллина при совершении преступления.

«Деньги вещь обманчивая, их всегда хочется иметь. Сколько могла получать кассирша банка? По сравнению с тем, что она украла – копейки. А деньги проходят мимо ее рук, она их отсчитывает, протоколирует и сдает. Конечно это ситуация, такая, очень криминогенная, она возбуждает человека. Поэтому, зная все особенности регистрации денег в банке, она сумела с ними убежать. Здесь самый обычный человеческий фактор», - сказал эксперт.

В свою очередь клинический психолог, писатель и ведущий телеканала «Доктор» Михаил Хорс рассказал НСН, почему поступок кассирши вызвал такую широкую поддержку в обществе.

«Последние годы выходит достаточно много кинофильмов как российских, так и западных, в которых прославляется культ преступности: от нашего «Бумера» до «Друзей Оушена», где показывают, что можно быть хорошим человеком, при этом кого-то обокрав или убив. Значимая часть общества впитала в себя идею, что есть сверхбогатые люди или организации, которых обокрасть не грех. Все это часть некой системы пропаганды халявы, как образа жизни», - отметил специалист.

Собеседник НСН добавил, что если бы Хайруллина украла деньги у бабушки – то она бы не получила такую широкую поддержку, а когда речь идет, к примеру, о банке – подобный «робингудский» поступок находит в обществе поддержку, но только в тех слоях населения, которым свойственна психология небогатого человека.

Ранее Михаил Хорс рассказал НСН, почему большая часть населения России предпочитает проводить время за просмотром телевизора и сериалов.

