Под замес попали! Ветеран «Вымпела» вступился за задержанных сослуживцев
Ветеран группы спецназначения не поверил, что бойцы «Вымпела» сознательно участвовали в хищении 140 миллионов из банка.
В Москве по обвинению в хищении 140 миллионов рублей у неназванного банка задержан ряд сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» Федеральной службы безопасности. По другим данным, речь идет о более крупной сумме – 170 миллионах рублей. По решению суда пятеро силовиков арестованы, еще двое отправлены под домашний арест.
Ветеран группы специального назначения «Вымпел» Валерий Киселев в эфире НСН предположил, что проходящие по делу сотрудники, вероятнее всего, были введены в заблуждение и были попросту использованы.
«Я так думаю, что этих ребят использовали по незнанию. Ну не являются они специалистами банковского отдела! Их попросили – они под «замес» попали. Их использовали те люди, которые проводят оперативное обеспечение этих банковских подразделений. Их, скорее всего, «втемную» использовали. Сам банковский отдел – это люди продвинутые, а вот ребята эти могли быть и не очень проинформированы. И скорее всего они пойдут как свидетели или соучастники, но точно не как люди, которые все это придумали», - сказал собеседник НСН.
Киселев отметил, что организаторы хищения, вероятнее всего, не будут привлечены к ответственности.
Ранее схожую точку зрения в интервью НСН высказал президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он заявил, что задержанные силовики вряд ли играли в этой схеме решающую роль.
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