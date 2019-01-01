Под замес попали! Ветеран «Вымпела» вступился за задержанных сослуживцев

В Москве по обвинению в хищении 140 миллионов рублей у неназванного банка задержан ряд сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» Федеральной службы безопасности. По другим данным, речь идет о более крупной сумме – 170 миллионах рублей. По решению суда пятеро силовиков арестованы, еще двое отправлены под домашний арест.

Ветеран группы специального назначения «Вымпел» Валерий Киселев в эфире НСН предположил, что проходящие по делу сотрудники, вероятнее всего, были введены в заблуждение и были попросту использованы.

«Я так думаю, что этих ребят использовали по незнанию. Ну не являются они специалистами банковского отдела! Их попросили – они под «замес» попали. Их использовали те люди, которые проводят оперативное обеспечение этих банковских подразделений. Их, скорее всего, «втемную» использовали. Сам банковский отдел – это люди продвинутые, а вот ребята эти могли быть и не очень проинформированы. И скорее всего они пойдут как свидетели или соучастники, но точно не как люди, которые все это придумали», - сказал собеседник НСН.