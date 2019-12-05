В Ростуризме заявили о потенциале Сахалина для горнолыжного туризма

По словам Осиповой, для старта необходимо сформировать турпродукт и найти инвесторов под конкретные проекты.

В свою очередь, замглавы правительства Сахалинской области Антон Зайцев отметил, что в 2019 году в регионе число туристов, по предварительным данным, выросло на 10%. В текущем году турпоток в регион составил более 305 тысяч человек.

Дальневосточная неделя туризма проходит на Сахалине со 2 по 8 декабря. В нем принимают участие представители различных стран и регионов РФ.



