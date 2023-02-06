Названы лучшие способы осчастливить мужчину на День святого Валентина

О ярких впечатлениях говорит и врач-сексолог, семейный психолог Евгений Кульгавчук. По его словам, мужчине нужно дарить не какую-то вещь, а впечатление.

«Прежде всего нужно вспомнить, что подарок — это своего рода искусство. В современном мире многое доступно, нам бывает сложно найти то, чего нет у нашего партнера», — считает специалист.

Эксперты сходятся во мнении о том, что в любом случае важно знать человека и его мечты. При этом положительные эмоции будут восприняты вашей сильной половиной крайне позитивно и доставят ему истинное наслаждение.

Ранее председатель Союза женщин России Екатерина Лахова заявила «Радиоточке НСН», что сексуальное домогательство сейчас трактуется очень широко и зачастую под этот термин начали попадать даже обычные комплименты.

