Названы лучшие способы осчастливить мужчину на День святого Валентина

Новые впечатления и яркие эмоции станут лучшим подарком для мужчины на День святого Валентина. Мужчины и женщины по-разному относятся к подаркам и сильной половине человечества будет приятнее получить эмоциональные сюрпризы, рассказала психолог Юлия Хадарцева.

«Прекрасным подарком для него станет эротический танец в исполнении любимой. Также вы можете подарить ему прыжок с парашютом или совместный поход в спа. Ваш партнер будет просто счастлив», — рассказала психолог изданию «Вечерняя Москва».

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О ярких впечатлениях говорит и врач-сексолог, семейный психолог Евгений Кульгавчук. По его словам, мужчине нужно дарить не какую-то вещь, а впечатление.

«Прежде всего нужно вспомнить, что подарок — это своего рода искусство. В современном мире многое доступно, нам бывает сложно найти то, чего нет у нашего партнера», — считает специалист.

Эксперты сходятся во мнении о том, что в любом случае важно знать человека и его мечты. При этом положительные эмоции будут восприняты вашей сильной половиной крайне позитивно и доставят ему истинное наслаждение.

Ранее председатель Союза женщин России Екатерина Лахова заявила «Радиоточке НСН», что сексуальное домогательство сейчас трактуется очень широко и зачастую под этот термин начали попадать даже обычные комплименты.

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ТЕГИ:ПодарокДень Святого Валентина
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