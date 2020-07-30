Названы лучшие напитки для утоления жажды в жару

В разгар лета специалисты напомнили россиянам о наиболее эффективных способах утоления жажды. В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) подчеркнули, что, в первую очередь, в жаркую погоду человеку необходимо поддерживать электролитный баланс организма.

С этой задачей, по словам специалистов, справляются различные соки – яблочные, овощные, цитрусовые и ягодные, а также лечебно-столовые и столовые минеральные воды и изотоники.

Утолить жажду также поможет простая вода. Её необходимо пить, когда человек чувствует потребность в восполнении влаги. По этой причине эксперты советуют всегда носить с собой небольшую бутылочку.

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Ранее НСН писала, что во избежание проблем со здоровьем в жару необходимо обратить особое внимание на рацион питания, и особенно это касается детского меню. Об этом рассказала доктор медицинских наук, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, депутат Мосгордумы Татьяна Батышева.

По её словам, режим питания в этом случае следует изменить — например, поменять местами полдник и обед. В жаркое полуденное время, когда у ребёнка нет аппетита, ему лучше предложить лёгкое питание из кисломолочных продуктов и фруктов, а уже после дневного сна он уже с удовольствием съест более калорийный обед, отметила Батышева.

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ФОТО: www.pexels.com
ТЕГИ:ЛетоЖараВода
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