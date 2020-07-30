Названы лучшие напитки для утоления жажды в жару

В разгар лета специалисты напомнили россиянам о наиболее эффективных способах утоления жажды. В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) подчеркнули, что, в первую очередь, в жаркую погоду человеку необходимо поддерживать электролитный баланс организма.

С этой задачей, по словам специалистов, справляются различные соки – яблочные, овощные, цитрусовые и ягодные, а также лечебно-столовые и столовые минеральные воды и изотоники.

Утолить жажду также поможет простая вода. Её необходимо пить, когда человек чувствует потребность в восполнении влаги. По этой причине эксперты советуют всегда носить с собой небольшую бутылочку.