Доктор медицинских наук дала рекомендации по детскому питанию в жаркую погоду

Во избежание проблем со здоровьем в жару необходимо обратить особое внимание на рацион питания, и особенно это касается детского меню, заявила доктор медицинских наук, директор Научно-практического центра детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы, депутат Московской городской думы Татьяна Батышева.

По её словам, режим питания в этом случае следует изменить — например, поменять местами полдник и обед. В жаркое полуденное время, когда у ребёнка нет аппетита, ему лучше предложить лёгкое питание из кисломолочных продуктов и фруктов, а уже после дневного сна он уже с удовольствием съест более калорийный обед, отметила Батышева.

Летом, когда активность возрастает, калорийность рациона желательно увеличить на 10-15%, но не за счёт углеводов, а за счёт молочных продуктов, говорит специалист. Сладкое и мучное она советует ограничить.

Доктор медицинских наук также упомянула о важности свежих продуктов для молодого организма. По её словам, в питание ребёнка стоит включить сезонные овощи, такие как редис, свекла, морковь, белокочанная капуста, репа, щавель и свежие огурцы.

«Овощи должны стать непременными составляющими рациона. Летом малыши интенсивно растут и усиленно потеют, все это сопровождается большой потерей витаминов и дисбалансом микроэлементов. Поэтому на завтрак, обед, полдник и ужин ребёнок должен получать витаминосодержащие продукты в сыром виде и со слабой термической обработкой», - сказала Батышева.

Она также посоветовала не забывать о соблюдении питьевого режима. Лучше всего детская негазировання бутилированная вода, домашние морсы, травяные чаи и натуральные соки, причем не ледяные, прохладные (около 20°С), а для годовалых малышей – 25-27 °С.

