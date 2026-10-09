Политолог Мухин допустил, что Звинчука могли задержать с целью обмена

«Видимо, в зоне СВО похватали столько западных агентов, что сейчас судорожно спецслужбы США пытаются создать этот самый обменный фонд», — указал он.

Эксперт добавил, что в этой связи россиянам, «особенно находящимся под санкциями», лучше не ездить в Европу.

Ранее военный эксперт Андрей Колесник предположил, что Звинчука могут экстрадировать в США или на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

