Песков: Сроки нового визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока неизвестны

По его словам, российский лидер Владимир Путин «всегда рад с ними встречаться».

Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать приезда Уиткоффа и Кушнера в Москву в октябре, представитель Кремля указал, что сроки нового визита пока неизвестны.

Ранее Кушнер заявил, что рассчитывает на то, что представители РФ , США и Украины в трёхстороннем формате обсудят новые идеи по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

