Песков: Сроки нового визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока неизвестны
Американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера всегда рады видеть в Москве. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер Владимир Путин «всегда рад с ними встречаться».
Отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать приезда Уиткоффа и Кушнера в Москву в октябре, представитель Кремля указал, что сроки нового визита пока неизвестны.
Ранее Кушнер заявил, что рассчитывает на то, что представители РФ , США и Украины в трёхстороннем формате обсудят новые идеи по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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