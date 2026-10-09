Группа «Три дня дождя» выпустила альбом «У Часть Вторая»
9 октября 202615:44
Алексей Филимонов
Группа «Три дня дождя» представила пластинку «У Часть Вторая». Это продолжение альбома «У Часть Первая», увидевшего свет в середине сентября.
Во вторую часть вошли 12 песен, в том числе множество дуэтов. По словам фронтмена Глеба Викторова, он «писал альбом с талантами самого высшего уровня».
«Чертовски сильная вещь», - так описал музыкант новую студийную работу.
Ранее группа «Пневмослон» выпустила новый альбом под названием «Что видят хейтеры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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