Группа «Три дня дождя» выпустила альбом «У Часть Вторая»

Во вторую часть вошли 12 песен, в том числе множество дуэтов. По словам фронтмена Глеба Викторова, он «писал альбом с талантами самого высшего уровня».

«Чертовски сильная вещь», - так описал музыкант новую студийную работу.

Ранее группа «Пневмослон» выпустила новый альбом под названием «Что видят хейтеры», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

