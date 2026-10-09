Председателя «Яблока» Рыбакова оштрафовали за порчу бюллетеней на выборах

Председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова признали виновным в порче бюллетеней на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

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В полицейском протоколе указано, что политик написал на выданных ему бюллетенях политические лозунги. Отмечается, что таким образом Рыбаков «пренебрег интересами других избирателей».

По решению Выборгского районного суда Санкт-Петербурга главе «Яблока» был назначен штраф в размере 1 000 рублей. Сам Рыбаков на заседании не присутствовал.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что всего на выборах в Госдуму проголосовали 67 448 094 россиян. Партия «Единая Россия» получила 349 из 450 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19 мест, а «Справедливая Россия» — 17, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Мессман Евгений
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