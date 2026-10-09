За пластиковую посуду на Байкале призвали «жестко» штрафовать
Андрей Пешков заявил НСН, что присутствие пластика становится критичным и опасным в глобальном масштабе.
На Байкальской природной территории довольно легко ограничить использование пластика и следить за этим, но для эффективности должны быть введены не только наказания, но и поощрения для бизнеса, заявил НСН заслуженный эколог России Андрей Пешков.
В Минприроды доработали поправки к законопроекту об охране Байкала. В случае принятия закона с 1 сентября 2028 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории начнут поэтапно запрещать пластиковые пакеты и одноразовую посуду. Сначала ограничения коснутся розничной торговли и сферы общественного питания на территории туристических объектов, с 1 сентября 2029 года — затронут остальные объекты общепита, а еще через год — оставшиеся места розничной торговли. Пешков уверен, что подобные меры необходимо было вводить раньше.
«Присутствие пластика становится критичным и опасным в глобальном масштабе, поэтому эти меры запоздалые, но точно необходимые. Чем жестче будет наказание за невыполнение, тем лучше. Необходимы мощности по производству биоразлагаемой посуды и упаковки, пока в основном у нас это фикция, или импорт из Китая, Европы. В целом работа по ограничению использования пластика ведется, но ее результаты не так видны пока, очень робко. Необходимо вводить штрафы, это самое эффективное. В странах, где навели порядок, например, в Сингапуре, большие штрафы: окурок бросил – 500 долларов. И сразу все чисто, никто не мусорит. Мы даже в Москве проводили эксперимент, заходили в кофейни, спрашивали. Заведения говорили, что готовы перейти на биоразлагаемую продукцию, даже если будет немного дороже», — рассказал он.
При этом он подчеркнул, что бизнесу должно быть понятно, на какую альтернативу переходить.
«Боксы для еды, стаканы и тарелки, приборы из пластика заменяются на вполне удобные целлюлозные. У нас еще очень много пластиковой упаковки, пленки, конечно, это удобно, но они очень загрязняют окружающую среду. На Байкале это не так сложно сделать, потому что это природная территория, замкнутая территория с небольшим количеством населения. В других местах сложнее. Но надо понимать, что должно быть не только наказание, но и поощрение. Целлюлозы у нас полно, производство налажено. Производить такую посуду выгодно в экономическом плане. Если мы пластик запрещаем, должна быть альтернатива, что выбрать, на что переходить», — подытожил собеседник НСН.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, соавтор закона «Об охране озера Байкал» Анатолий Грешневиков заявил, что ситуация на Байкале не просто плачевная, а трагическая, власти стремятся увеличить поток туристов, но инфраструктура не справляется, а волонтеры мешками собирают пластик и мусор. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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