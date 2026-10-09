На Байкальской природной территории довольно легко ограничить использование пластика и следить за этим, но для эффективности должны быть введены не только наказания, но и поощрения для бизнеса, заявил НСН заслуженный эколог России Андрей Пешков.

В Минприроды доработали поправки к законопроекту об охране Байкала. В случае принятия закона с 1 сентября 2028 года в центральной экологической зоне Байкальской природной территории начнут поэтапно запрещать пластиковые пакеты и одноразовую посуду. Сначала ограничения коснутся розничной торговли и сферы общественного питания на территории туристических объектов, с 1 сентября 2029 года — затронут остальные объекты общепита, а еще через год — оставшиеся места розничной торговли. Пешков уверен, что подобные меры необходимо было вводить раньше.