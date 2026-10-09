Группа «Бонд с кнопкой» выпустила мини‑альбом с концертными версиями хитов
Группа «Бонд с кнопкой» представила публике мини‑альбом. В него вошли концертные версии хитов «Цветы» и «Казачья».
Звучание получилось особенно атмосферным за счёт участия хора Florium, струнных музыкантов и рожечников.
Помимо прочего, группа готовит ещё несколько новинок. Так, например, сингл «Катастроф» удивит своим масштабом. В записи был задействован хор из 350 человек. А вот трек «Облако» музыканты сделали в своей студии. Все эти релизы выйдут перед ноябрьскими стадионными концертами коллектива.
Ранее лидер группы «Бонд с кнопкой» Илья Золотухин сказал НСН, что на фоне меняющихся музыкальных трендов в России все заметнее укрепляются позиции инди‑сцены. По его словам, независимые артисты все чаще попадают в чарты, а их концерты собирают крупные площадки.
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