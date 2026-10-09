Песков анонсировал скорый телефонный разговор Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа скоро состоится. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Опасный тупик: Трамп ждет прорыва в переговорах по Украине до ноября

«Скоро», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Трамп заявил, что намерено созвониться с Путиным «в ближайшее время». Песков, в свою очередь, указал, что при наличии инициативы с американской стороны разговор лидеров «будет оперативно согласован».

Политолог и ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак отметил, что телефонная беседа лидеров США и России может быть посвящена ситуации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковТелефонный РазговорВладимир ПутинДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры