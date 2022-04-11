Названы категории граждан, которых нельзя уволить при сокращении штата

Также компания не имеет право расторгнуть договор с работником, находящимся на официальном больничном. Уволить его можно только после закрытия листа по нетрудоспособности.

Кроме того, по словам Петровой, работодатель не может уволить своих сотрудников по сокращению штата одним днем.

Новые санкции Евросоюза кончатся для России серьезным экономическим спадом и ростом безрабитицы, заявил НСН Андрей Нечаев.



