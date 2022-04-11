Названы категории граждан, которых нельзя уволить при сокращении штата

Названы категории граждан, которых организация не может уволить при сокращении штата. Как рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» юрист по трудовому праву Ольга Петрова, к ним относятся беременные женщины, работники с детьми и единственные кормильцы в многодетной семье.

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Также компания не имеет право расторгнуть договор с работником, находящимся на официальном больничном. Уволить его можно только после закрытия листа по нетрудоспособности.

Кроме того, по словам Петровой, работодатель не может уволить своих сотрудников по сокращению штата одним днем.

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ФОТО: pixabay.com
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