Названы категории граждан, которых нельзя уволить при сокращении штата
Названы категории граждан, которых организация не может уволить при сокращении штата. Как рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» юрист по трудовому праву Ольга Петрова, к ним относятся беременные женщины, работники с детьми и единственные кормильцы в многодетной семье.
Также компания не имеет право расторгнуть договор с работником, находящимся на официальном больничном. Уволить его можно только после закрытия листа по нетрудоспособности.
Кроме того, по словам Петровой, работодатель не может уволить своих сотрудников по сокращению штата одним днем.
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