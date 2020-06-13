Названы изменения в пенсионных выплатах с 1 июля

С 1 июля российским пенсионеров сделают перерасчет выплат. Также будет восстановлена индексация пенсий для работающих пенсионеров, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Пенсионный фонд.

С начала июля надбавки к страховым пенсиям получат пожилые россияне, являющиеся опекунами несовершеннолетних.

Индексацию выплат для работающих пенсионеров будет произведена с учетом ранее проведенных перерассчетов.

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Дополнительные выплаты получат граждане старше 75 лет, а также россияне, чей доход не превышает двух МРОТ. Эта категория граждан сможет погасить долги, если они имеются, в рассрочку.

Отмечается, что для оформления перерасчетов дополнительных заявлений не потребуется. Все инициативы будут реализованы автоматически.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН прокомментировал идею выплачивать надбавки к пенсии не с 80, а с 75 лет. Он усомнился, что эти благие намерения осуществятся.

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ФОТО: Flickr.com\Roman Sivak
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