Названы изменения в пенсионных выплатах с 1 июля
С 1 июля российским пенсионеров сделают перерасчет выплат. Также будет восстановлена индексация пенсий для работающих пенсионеров, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Пенсионный фонд.
С начала июля надбавки к страховым пенсиям получат пожилые россияне, являющиеся опекунами несовершеннолетних.
Индексацию выплат для работающих пенсионеров будет произведена с учетом ранее проведенных перерассчетов.
Дополнительные выплаты получат граждане старше 75 лет, а также россияне, чей доход не превышает двух МРОТ. Эта категория граждан сможет погасить долги, если они имеются, в рассрочку.
Отмечается, что для оформления перерасчетов дополнительных заявлений не потребуется. Все инициативы будут реализованы автоматически.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН прокомментировал идею выплачивать надбавки к пенсии не с 80, а с 75 лет. Он усомнился, что эти благие намерения осуществятся.
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