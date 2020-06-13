Названы изменения в пенсионных выплатах с 1 июля

С 1 июля российским пенсионеров сделают перерасчет выплат. Также будет восстановлена индексация пенсий для работающих пенсионеров, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на Пенсионный фонд.

С начала июля надбавки к страховым пенсиям получат пожилые россияне, являющиеся опекунами несовершеннолетних.

Индексацию выплат для работающих пенсионеров будет произведена с учетом ранее проведенных перерассчетов.