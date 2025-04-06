Депутат: Россиянам полагается срочная пенсионная выплата

По его словам, она положена мужчинам от 60 лет и женщинам от 55 лет, которые накопили не менее 15 лет страхового стажа. Кроме этого, они должны иметь индивидуальный пенсионный коэффициент размером от 30. Срок выплаты составляет от 10 лет и рассчитывается исходя из суммы пенсионных накоплений.

Парламентарий отметил, что для оформления выплаты нужно обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд.

Из-за серых схем работодатель платит сокращенные страховые взносы, и сотрудник не сможет получить соответствующие индивидуальные пенсионные коэффициенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

