Депутат: Россиянам полагается срочная пенсионная выплата
Россияне могут получить срочную пенсионную выплату, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Мособлдумы, главу Союза пенсионеров Московской области Анатолия Никитина.
По его словам, она положена мужчинам от 60 лет и женщинам от 55 лет, которые накопили не менее 15 лет страхового стажа. Кроме этого, они должны иметь индивидуальный пенсионный коэффициент размером от 30. Срок выплаты составляет от 10 лет и рассчитывается исходя из суммы пенсионных накоплений.
Парламентарий отметил, что для оформления выплаты нужно обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд.
Из-за серых схем работодатель платит сокращенные страховые взносы, и сотрудник не сможет получить соответствующие индивидуальные пенсионные коэффициенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru