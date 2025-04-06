СМИ: В Германии проведут учения по отработке сценария нападения РФ

По данным издания, будет отрабатываться сценарий возможного нападения России. В маневрах могут принять участие до 800 тысяч военнослужащих. С 25 сентября Гамбург на три дня превратится в военный центр.

Учения будут нацелены на отработку оперативной переброски войск НАТО в страны Балтии и Польшу, в рамках которой Гамбург, обладающий стратегически важным портом, будет играть ключевую роль. Будет отработано перемещение войск по городу, оказание экстренной медицинской помощи, эвакуация раненых, использование вертолетов.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что Европа должна готовиться к войнам. Это необходимо, чтобы не допустить военных конфликтов в будущем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

