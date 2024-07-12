Названы исполнители и блогеры с самым высоким рейтингом доверия у россиян

Россияне перечислили имена звезд, которым они доверяют больше всего: самый высокий рейтинг доверия у актера Дмитрия Нагиева, на втором и третьем месте расположились певица Полина Гагарина и артист Константин Хабенский. Соответствующие результаты опроса агентств MAGRAM MR и PBN привела «Лента.ру».

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Согласно данным, замкнули пятерку лидеров комик Павел Воля и музыкант Дмитрий Маликов. В топ-10 также вошли исполнительница Ольга Бузова, актер Сергей Безруков, инфлюэнсер Дима Масленников и блогеры Михаил Литвин и Влад Бумага (Влад A4).

Опрос был проведен в апреле-мае в городах РФ с населением свыше 100 тысяч человек. В нем участвовали 1500 респондентов в возрасте от 14 до 56 лет.

Ранее опрос показал, что россияне больше всего доверяют телеведущему на канале «Россия 1» Владимиру Соловьеву и актеру Константину Хабенскому, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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