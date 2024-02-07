Владимир Соколов возглавил список инфлюенсеров, которым доверяют россияне
Телеведущий Владимир Соловьёв возглавил зимний рейтинг инфлюенсеров, которым больше всего доверяют россияне, сообщает РИА Новости.
Агентство ссылается на исследование холдинга РОМИР, согласно которому второе место в списке досталось телеведущему Андрею Малахову, а третье - актёру Константину Хабенскому.
Также в ТОП-10 вошли журналист Ольга Скабеева, шоумен Павел Воля, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, телеведущий Дмитрий Нагиев и актёр Сергей Безруков.
Лидировавший ранее кинорежиссёр Никита Михалков опустился на девятое место, в замкнула десятку лидеров российских инфлюенсеров блогер Ксения Собчак.
Ранее Соловьёв заступился за певцов Филиппа Киркорова и Диму Билана после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru