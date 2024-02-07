Владимир Соколов возглавил список инфлюенсеров, которым доверяют россияне

Телеведущий Владимир Соловьёв возглавил зимний рейтинг инфлюенсеров, которым больше всего доверяют россияне, сообщает РИА Новости.

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Агентство ссылается на исследование холдинга РОМИР, согласно которому второе место в списке досталось телеведущему Андрею Малахову, а третье - актёру Константину Хабенскому.

Также в ТОП-10 вошли журналист Ольга Скабеева, шоумен Павел Воля, председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков, телеведущий Дмитрий Нагиев и актёр Сергей Безруков.

Лидировавший ранее кинорежиссёр Никита Михалков опустился на девятое место, в замкнула десятку лидеров российских инфлюенсеров блогер Ксения Собчак.

Ранее Соловьёв заступился за певцов Филиппа Киркорова и Диму Билана после «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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