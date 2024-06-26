Пригожин назвал безобразными санкции Евросоюза против SHAMAN и Гагариной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал безобразными санкции, введенные Евросоюзом против певцов Полины Гагариной и SHAMAN (Ярослава Дронова). Об этом сообщило издание «Абзац».

Евросоюз ввел санкции против SHAMAN, Гагариной и Охлобыстина

По словам Пригожина, санкции идут вразрез с демократическими принципами. Он добавил, что ни Дронов, ни Гагарина сами не отправились бы выступать во вражеские государства.

Медиаменеджер напомнил, что на Западе уже запрещали российских спортсменов, российский гимн и русскую классическую музыку. «Мы живем в диктаторском мире, где нет свободы передвижения», — резюмировал Пригожин.

Напомним, 14-й пакет санкций Евросоюза коснулся 116 физических лиц и организаций. В частности, под санкции попал актер Иван Охлобыстин.

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ФОТО: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
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