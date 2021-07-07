Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России

Программисты возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в российских регионах в июле. Его составили аналитики сервиса Superjob.

В Москве ректутеры готовы пригласить специалиста на позицию java-разработчика с зарплатой до 350 тысяч рублей в месяц. Столько же предлагают NodeJS-разработчику в Санкт-Петербурге, передает RT.

Ведущему программисту «1С» в Екатеринбурге предлагают вакансию с месячной зарплатой от 200 тысяч рублей, чуть меньше оплачивается труд разработчика «1С» в Уфе — до 150 тысяч рублей.

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В список самых высокооплачиваемых вакансий в России также вошли врачи. В Петербурге врачу психиатру-наркологу предлагают до 250 тысяч рублей в месяц, врач-флеболог из Воронежа может претендовать на место с зарплатой от 150 тысяч рублей.

В рейтинг попали инженеры, менеджеры по продажам и дизайнеры. Например, в Новосибирске дизайнеру кухонь и корпусной мебели обещают платить до 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в России вырастут зарплаты у военнослужащих, передает РИА ФАН.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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