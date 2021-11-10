Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями ноябре в России признаны руководитель высшего и среднего звена, менеджер сферы продаж и закупок, инженер и другие. Статистика приводится на портале сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru.
В исследовательском центре портала было проанализировано 110 тысяч вакансий, предоставляемых в крупных городах России.
По данным сайта, наиболее высокооплачиваемая работа ноября в Москве - руководитель проекта (банковские продукты). Зарплата по такой вакансии составляет 350-430 тысяч рублей. В тройку также входят вакансии разработчиков: scala developer (middle/senior) (350-370 тысяч рублей) и PHP symfony/laravel developer (300-330 тысяч рублей).
В Санкт-Петербурге ТОП-3 самых высокооплачиваемых вакансий ноября возглавляет golang team lead с зарплатой 360-400 тысяч рублей. Наиболее популярными там также считаются senior.NET developer (от 250 тысяч рублей) и финансовый директор (200 тысяч рублей).
В Волгограде и Воронеже наиболее востребованными оказались вакансии директора по персоналу и программиста «1С». Наибольшая зарплата там составляет от 110 до 150 тысяч рублей. В Казани и Екатеринбурге большей популярностью пользуются вакансии senior python developer и data science инженер. Сумма максимальных заработных плат там варьируется от 200 до 320 тысяч рублей.
В Челябинске, Красноярске и Самаре наибольшие зарплаты получает медицинский персонал. В Ростове-на-Дону одни из самых востребованных вакансий представлены в сфере маркетинга и PR .
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