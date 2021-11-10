Названы самые высокооплачиваемые вакансии ноября

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями ноябре в России признаны руководитель высшего и среднего звена, менеджер сферы продаж и закупок, инженер и другие. Статистика приводится на портале сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru.

В исследовательском центре портала было проанализировано 110 тысяч вакансий, предоставляемых в крупных городах России.

По данным сайта, наиболее высокооплачиваемая работа ноября в Москве - руководитель проекта (банковские продукты). Зарплата по такой вакансии составляет 350-430 тысяч рублей. В тройку также входят вакансии разработчиков: scala developer (middle/senior) (350-370 тысяч рублей) и PHP symfony/laravel developer (300-330 тысяч рублей).

В Санкт-Петербурге ТОП-3 самых высокооплачиваемых вакансий ноября возглавляет golang team lead с зарплатой 360-400 тысяч рублей. Наиболее популярными там также считаются senior.NET developer (от 250 тысяч рублей) и финансовый директор (200 тысяч рублей).