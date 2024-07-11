Названы города РФ с десятикратным превышением уровня вредных веществ в воздухе

Случаи десятикратного превышения концентрации отдельных загрязняющих веществ (ПДК) были зафиксированы в 30 городах России в 2023 году. Об этом сообщается в исследовании о состоянии и загрязнении окружающей среды Росгидромета.

Согласно данным, в городах с сильным превышением концентрации вредных веществ в общей сложности проживают 6,7 млн человек. Отмечается, что превышение концентрации бензапирена наблюдается в Абакане, Братске, Ачинске, Вихоревке, Зиме, Канске, Кемерово и Красноярске.