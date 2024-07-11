Названы города РФ с десятикратным превышением уровня вредных веществ в воздухе

Случаи десятикратного превышения концентрации отдельных загрязняющих веществ (ПДК) были зафиксированы в 30 городах России в 2023 году. Об этом сообщается в исследовании о состоянии и загрязнении окружающей среды Росгидромета.

Согласно данным, в городах с сильным превышением концентрации вредных веществ в общей сложности проживают 6,7 млн человек. Отмечается, что превышение концентрации бензапирена наблюдается в Абакане, Братске, Ачинске, Вихоревке, Зиме, Канске, Кемерово и Красноярске.

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В свою очередь концентрация сероводорода оказалась превышена в Чите, Альметьевске, Самаре, Селенгинске и Новодвинске. Превышение нормы концентрации диоксида серы было зарегистрировано в Медногорске и Норильске.

Кроме того, был отмечен рост загрязнения воздуха формальдегидом. Повышенный уровень содержания этого вещества был зафиксирован в 146 городах России. В целом концентрации формальдегида за пятилетний период увеличились на 5%.

Ранее Международная организация труда (МОТ) сообщила в докладе, что от загрязнения воздуха на рабочих местах страдают свыше 1,6 млрд человек во всем мире, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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