В бухте во Владивостоке обнаружили загрязнение на площади в две тысячи «квадратов»

Загрязнение, предположительно, нефтепродуктами обнаружили в районе бухты Диомид во Владивостоке. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

Обнаружена опасность загрязнения курильской акватории сбросами воды с «Фукусимы»

Ведомство заявило, что контролирует ситуацию, связанную с загрязнением акватории «Диомидовского рыбного порта».

«По предварительным данным, обнаружено загрязнение неустановленным веществом, предположительно нефтепродуктами, площадью около 2000 квадратных метров», — подчеркнули в прокуратуре.

Специалисты взяли пробы воды, источник загрязнения устанавливается.

Ранее прокуратура Москвы начала проверку по факту загрязнения Яузы в районе Лефортовского моста, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:Приморский КрайВладивосток

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