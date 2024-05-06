В бухте во Владивостоке обнаружили загрязнение на площади в две тысячи «квадратов»
Загрязнение, предположительно, нефтепродуктами обнаружили в районе бухты Диомид во Владивостоке. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.
Ведомство заявило, что контролирует ситуацию, связанную с загрязнением акватории «Диомидовского рыбного порта».
«По предварительным данным, обнаружено загрязнение неустановленным веществом, предположительно нефтепродуктами, площадью около 2000 квадратных метров», — подчеркнули в прокуратуре.
Специалисты взяли пробы воды, источник загрязнения устанавливается.
Ранее прокуратура Москвы начала проверку по факту загрязнения Яузы в районе Лефортовского моста, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru