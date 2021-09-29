Названы главные причины подъема заболеваемости COVID-19
Одна из причин наблюдаемого в сентябре подъема заболеваемости коронавирусом – наступление сезона ОРВИ, который сам по себе характеризуется повышенной заболеваемостью респираторными инфекциями, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский кандидат медицинских наук.
Вторая причина – недостаточное число россиян, имеющих иммунитет к коронавирусу, объяснил он.
«Вакцинированных на сегодняшний день чуть больше 28%. Переболевших – чуть боле 7 миллионов 400 тысяч при общей численности россиян свыше 145 миллионов», - сообщил Вознесенский «Радио 1».
По мнению специалиста, пока никаких прогнозов о снижении заболеваемости сделать нельзя: в ближайшее время число заражённых будет только расти.
Бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев ранее объяснял скачок в статистике по Москве возвращением горожан с каникул и из отпусков.
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