Названы главные причины подъема заболеваемости COVID-19

Одна из причин наблюдаемого в сентябре подъема заболеваемости коронавирусом – наступление сезона ОРВИ, который сам по себе характеризуется повышенной заболеваемостью респираторными инфекциями, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский кандидат медицинских наук.

Вторая причина – недостаточное число россиян, имеющих иммунитет к коронавирусу, объяснил он.

«Вакцинированных на сегодняшний день чуть больше 28%. Переболевших – чуть боле 7 миллионов 400 тысяч при общей численности россиян свыше 145 миллионов», - сообщил Вознесенский «Радио 1».

По мнению специалиста, пока никаких прогнозов о снижении заболеваемости сделать нельзя: в ближайшее время число заражённых будет только расти.

Бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев ранее объяснял скачок в статистике по Москве возвращением горожан с каникул и из отпусков.

