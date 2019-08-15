Названы главные критерии выбора россиянами смартфона

Россияне обращают внимание при выборе нового смартфона на ёмкость аккумулятора, способность быстро заряжаться и высокое качество фотосъёмки. Об этом РИА Новости рассказал директор по развитию бизнеса китайской компании-производителя смартфонов OPPO в России Аркадий Граф.

По его словам, именно эти качества становятся важными даже при приобретении сравнительно недорогих смартфонов.

«Большинство покупателей первым делом обращают внимание именно на аккумуляторы даже при покупке недорогих смартфонов. Кроме того, учитывая современный ритм жизни, функция быстрой зарядки становится все более необходимой, так как позволяет зарядить телефон быстрее обычного», — цитируют эксперт Argumenti.ru.

В целом же, по словам собеседника агентства, российский тренд в этой индустрии не сильно отличается от зарубежного. Всё больше играет роль тенденция того, что телефон уже не просто средство связи, а целый центр потребления информации. Именно поэтому, по его мнению, всё больше набирают популярность технология «умный дом», которая позволяет расширить функционал гаджета.

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