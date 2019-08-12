Аналитик рассказал, как не допустить звуковой атаки через телефон

Многие современные гаджеты могут быть использованы в качестве звукового оружия, выяснил руководитель исследований в области кибербезопасности PWC Мэтт Уикси. По его словам, в смартфонах есть уязвимость, которая позволяет включать на них опасные для человека низко- и высокочастотные звуки. Эксперт рассказал BBC, что аналогичные недостатки есть в наушниках, ноутбуках, акустических системах и нескольких видах колонок. При этом взломанный гаджет может не только дезориентировать обладателя, но и повредить его слух, а взломы могут производиться как локально, так и дистанционно, предупредил эксперт.

В эфире НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин дал советы, как максимально защитить себя от звуковых атак через гаджеты.