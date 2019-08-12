Аналитик рассказал, как не допустить звуковой атаки через телефон
Ведущий аналитик Mobile Research Group рассказал в эфире НСН, как избежать захвата своего гаджета в качестве звукового оружия.
Многие современные гаджеты могут быть использованы в качестве звукового оружия, выяснил руководитель исследований в области кибербезопасности PWC Мэтт Уикси. По его словам, в смартфонах есть уязвимость, которая позволяет включать на них опасные для человека низко- и высокочастотные звуки. Эксперт рассказал BBC, что аналогичные недостатки есть в наушниках, ноутбуках, акустических системах и нескольких видах колонок. При этом взломанный гаджет может не только дезориентировать обладателя, но и повредить его слух, а взломы могут производиться как локально, так и дистанционно, предупредил эксперт.
В эфире НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин дал советы, как максимально защитить себя от звуковых атак через гаджеты.
«Стоит не устанавливать программы из неизвестных источников, потому что, как правило, в 99% случаев это напрямую ведет к взлому телефона. На Android не надо открывать непонятные ссылки в почте, устанавливать софт, когда у вас спрашивают много раз разрешения. Также как для любых программ, когда вы даете разрешение, надо понимать, что разрешение, например, для фонарика иметь доступ к вашей файловой системе, к вашим контактам — это бессмысленно, потому что это фонарик, и фонарик просто должен светить», — сказал эксперт.
Напомним, в США обеспокоились популярностью приложения для мобильных устройств FaceApp, позволяющего с помощью нейросетей манипулировать фотографиями. Некоторые пользователи насторожились политикой приватности приложения. Однако Эльдар Муртазин в эфире НСН опроверг опасность приложения FaceApp.
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