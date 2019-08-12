Аналитик рассказал, как не допустить звуковой атаки через телефон

Ведущий аналитик Mobile Research Group рассказал в эфире НСН, как избежать захвата своего гаджета в качестве звукового оружия.

Многие современные гаджеты могут быть использованы в качестве звукового оружия, выяснил руководитель исследований в области кибербезопасности PWC Мэтт Уикси. По его словам, в смартфонах есть уязвимость, которая позволяет включать на них опасные для человека низко- и высокочастотные звуки. Эксперт рассказал BBC, что аналогичные недостатки есть в наушниках, ноутбуках, акустических системах и нескольких видах колонок. При этом взломанный гаджет может не только дезориентировать обладателя, но и повредить его слух, а взломы могут производиться как локально, так и дистанционно, предупредил эксперт.

В эфире НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин дал советы, как максимально защитить себя от звуковых атак через гаджеты.

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«Стоит не устанавливать программы из неизвестных источников, потому что, как правило, в 99% случаев это напрямую ведет к взлому телефона. На Android не надо открывать непонятные ссылки в почте, устанавливать софт, когда у вас спрашивают много раз разрешения. Также как для любых программ, когда вы даете разрешение, надо понимать, что разрешение, например, для фонарика иметь доступ к вашей файловой системе, к вашим контактам — это бессмысленно, потому что это фонарик, и фонарик просто должен светить», — сказал эксперт.

Напомним, в США обеспокоились популярностью приложения для мобильных устройств FaceApp, позволяющего с помощью нейросетей манипулировать фотографиями. Некоторые пользователи насторожились политикой приватности приложения. Однако Эльдар Муртазин в эфире НСН опроверг опасность приложения FaceApp.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Мобильные ТелефоныЭльдар Муртазин

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