Россияне массово жалуются на неполадки системы умный дом компании Xiaomi
4 октября 202321:30
Неполадки на серверах компании Xiaomi привели к выходу из строя в России системы умный дом, сообщает URA.ru.
По всей стране пользователи в социальных сетях жалуются на сбой в работе Mi Home.
Из-за этого перестала работать техника Xiaomi. У тех, у кого подключена система умный дом, перестали включаться лампочки освещения.
Компания в соцсетях обещает устранить неполадки в ближайшее время.
Ранее у соцсети «ВКонтакте» произошёл технический сбой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru