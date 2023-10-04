Россияне массово жалуются на неполадки системы умный дом компании Xiaomi

Неполадки на серверах компании Xiaomi привели к выходу из строя в России системы умный дом, сообщает URA.ru.

У МТС произошел массовый сбой

По всей стране пользователи в социальных сетях жалуются на сбой в работе Mi Home.

Из-за этого перестала работать техника Xiaomi. У тех, у кого подключена система умный дом, перестали включаться лампочки освещения.

Компания в соцсетях обещает устранить неполадки в ближайшее время.

Ранее у соцсети «ВКонтакте» произошёл технический сбой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: "Яндекс"
ТЕГИ:КитайкомпанияРоссиянеСбой

Горячие новости

Все новости

партнеры