Перечислены эффективные занятия для возвращения в рабочий ритм

Секс, видеоигры и изучение языков являются самыми эффективными занятиями для того, чтобы организм «проснулся» перед выходом на работу после новогодних каникул, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на клинического психолога Станислава Самбурского.

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По его словам, хорошая сексуальная активность помогает повысить скорость реакции и зрительную ориентацию. Как показало исследование, в результате этого у человека лучше работает память, ему легче сконцентрировать внимание на важных вопросах.

Также на повышение уровня внимательности и сконцентрированности влияет прохождение сложных моментов в видеоиграх. А изучение языков тренирует мозг лучше обрабатывать и запоминать новую информацию.

Отмечается, что необходимо напрягать мозг каждый день, причем желательно регулярно менять деятельность и ставить ему новые задачи.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что сегодня некоторые психологи оказывают людям помощь после трех недель курсов.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Новогодние ПраздникиСекс
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