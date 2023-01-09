Перечислены эффективные занятия для возвращения в рабочий ритм

По его словам, хорошая сексуальная активность помогает повысить скорость реакции и зрительную ориентацию. Как показало исследование, в результате этого у человека лучше работает память, ему легче сконцентрировать внимание на важных вопросах.

Также на повышение уровня внимательности и сконцентрированности влияет прохождение сложных моментов в видеоиграх. А изучение языков тренирует мозг лучше обрабатывать и запоминать новую информацию.

Отмечается, что необходимо напрягать мозг каждый день, причем желательно регулярно менять деятельность и ставить ему новые задачи.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что сегодня некоторые психологи оказывают людям помощь после трех недель курсов.

