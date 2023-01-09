Перечислены эффективные занятия для возвращения в рабочий ритм
Секс, видеоигры и изучение языков являются самыми эффективными занятиями для того, чтобы организм «проснулся» перед выходом на работу после новогодних каникул, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на клинического психолога Станислава Самбурского.
По его словам, хорошая сексуальная активность помогает повысить скорость реакции и зрительную ориентацию. Как показало исследование, в результате этого у человека лучше работает память, ему легче сконцентрировать внимание на важных вопросах.
Также на повышение уровня внимательности и сконцентрированности влияет прохождение сложных моментов в видеоиграх. А изучение языков тренирует мозг лучше обрабатывать и запоминать новую информацию.
Отмечается, что необходимо напрягать мозг каждый день, причем желательно регулярно менять деятельность и ставить ему новые задачи.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что сегодня некоторые психологи оказывают людям помощь после трех недель курсов.
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