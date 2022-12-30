«Три кита и одна фигура!»: Диетолог и фитнес-тренер раскрыли постновогодние секреты

Врач-диетолог Анна Белоусова и фитнес-тренер Станислав Милославский в интервью рассказали НСН, как привести организм в порядок после новогодних праздников.

Белоусова рекомендовала бороться с «тремя праздничными китами» с помощью разгрузочных дней.

«Новый год дает три серьезных нагрузки для организма. Первая – это нагрузка объемом, нам хочется вкусного, и мы перебираем больше, чем в обычные дни, иногда – в три-четыре раза. Вторая нагрузка – калорийная, она может приводить к набору нескольких лишних килограммов. Третья – качественная, поскольку новогодние блюда более соленые и пряные. Здесь же мы должны учитывать алкоголь, и эти три кита праздничных проблем, – мы их должны утопить обратно в море. Для этого лучше всего подходят разгрузочные дни. При этом на слуху их порядка 20, около15 оправданы с точки зрения диетологии, но именно в новогодние праздники подходят не все», - сказала диетолог.

Самым идеальным разгрузочным днем она назвала «рисовый», за который можно потерять до 1,5 кг набранного веса.

«Мы отвариваем без соли, сахара и масла обычный рис, можно шлифованный, круглозернистый, не вычурные сорта. Кроме того, делаем компот из сухофруктов. За счет риса получается неголодный день и уходит лишняя вода. За такой день можно потерять до полутора килограммов. При этом, кроме риса и компота не употребляется ничего. Достаточно 400 граммов риса и одного литра компота. Главное не запивать рис компотом сразу. Это первый, самый идеальный день», - отметила эксперт.

Белоусова также рекомендовала фруктовый и кефирный дни, напомнив о диете Карреля.

«Второй вариант – это вариант диеты Карреля с не очень голодным, но разгружающим днем. Нам понадобится 400 граммов картофельное пюре без соли и три стакана теплого молока, либо его можно заменить компотом из сухофруктов. Воду пить можно, но маленькими глоточками и немного. Третий вариант – это фруктовый разгрузочный день, с помощью которого мы разгружаем печень и почки. Здесь можно брать любые фрукты от яблок до экзотики, кроме ананаса, бананов и винограда. Полтора килограмма в день разбиваются на пять-шесть приемов. Пить можно чай, кофе, компот или воду, не более полутора литров. Еще можно сделать разгрузочный день на кефире. Он должен быть обязательно 3,2-4%, ни в коем случае не стремимся к нулю, поскольку малопроцентный кефир дает чувство голода. Полтора литра в сутки разбиваем на пять приемов и пьем маленькими глотками или через соломинку», - рассказала диетолог.

Кроме того, она рекомендовала забыть после праздников про соль, хрен и горчицу.

«После праздников надо максимально ограничить соль, составив рацион из соответствующих блюд. Это творог, фрукты, овощи, в том числе в виде салатов. При этом не подойдут пряности с острым и жгучим вкусом – перец, хрен и горчица не для этого периода», - заключила собеседница НСН.

Со своей стороны, Станислав Милославский предостерег россиян от постпраздничного «спринта» по спортзалам.

«Фигура – это не спринт, а марафон, это образ жизни. У любого действия и бездействия есть свои последствия, поэтому надо ввести в свою жизнь культуру питания и культуру физических нагрузок. Люди хотят все и сразу и поэтому впадают в крайности. Их хватает на неделю, после чего опускаются руки. Быстрые способы исправить фигуру – это хирургия и липосакция, а в тренировочный процесс надо входить плавно и постепенно. Если человек никогда не занимался, начать можно с элементарной ходьбы, ходить в тренажерный зал один-два раза в неделю и постепенно добавлять», - указал фитнес-тренер.

Он рекомендовал после Нового года «договориться с собой» и походить в спортзал хотя бы месяц.

«После новогодних праздников я бы рекомендовал людям подумать, чем им нравится заниматься. Для кого-то это может быть зал, кому-то нравится бег, ходьба, лыжи или какие-то виды единоборств. Надо прийти на бесплатное занятие, попробовать и договориться с собой, чтобы хотя бы месяц, тренировок 10-12 отзаниматься, потому что они самые сложные, пока организм еще сопротивляется и ничего не хочется», - заключил собеседник НСН.

