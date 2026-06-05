Минюст признал иноагентом экс-сопредседателя «Голоса» Станислава Андрейчука
Экс-сопредседатель движения «Голос» (признано в РФ иноагентом) Станислав Андрейчук был внесён в реестр иноагентов. Об этом сообщает Минюст РФ.
В ведомстве указали, что Андрейчук распространял фейки о российских властях и Вооружённых силах РФ, принимал участие в создании и распространении материалов других иноагентов.
По аналогичным причинам в список иноагентов были включены журналисты Михаил Маглов и Виталий Солдатских, а также активистка Татьяна Фролова.
«Из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Елкин Картон», - говорится в сообщении.
Ранее Минюст признал иноагентом бывшего сопредседателя движения «Голос» Андрея Бузина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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