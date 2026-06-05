Минюст признал иноагентом экс-сопредседателя «Голоса» Станислава Андрейчука

В ведомстве указали, что Андрейчук распространял фейки о российских властях и Вооружённых силах РФ, принимал участие в создании и распространении материалов других иноагентов.

По аналогичным причинам в список иноагентов были включены журналисты Михаил Маглов и Виталий Солдатских, а также активистка Татьяна Фролова.

«Из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью «Елкин Картон», - говорится в сообщении.

Ранее Минюст признал иноагентом бывшего сопредседателя движения «Голос» Андрея Бузина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

